Миллион в неделю и 17-летняя массажистка: Семья блогеров открыла сеть притонов в Сибири

В Новосибирске правоохранители пресекли деятельность двух массажных салонов, под вывеской которых оказывались интимные услуги. Среди привлечённых к работе девушек оказалась 17-летняя несовершеннолетняя. Предполагаемая выручка нелегального бизнеса превышала миллион рублей в неделю. Об этом сообщили в региональном МВД и Следственном комитете.

В Новосибирске правоохранители пресекли деятельность двух массажных салонов. Видео © Росгвардия

Как выяснила «База», к организации бизнеса причастны многодетные супруги-блогеры Руслан и Марина Буханцовы. Одним заведением пара управляла около двух лет, а второе помогла открыть в октябре 37-летней знакомой, вложив деньги в её проект.

Посетителей принимали исключительно по предварительной записи. Кандидаток владельцы, по данным издания, отбирали лично, устраивая своеобразные кастинги. Всего в салонах трудились шесть девушек, включая несовершеннолетнюю. Ещё одна сотрудница находилась в России нелегально.

Поводом для расследования, как утверждает телеграм-канал, стало заявление той самой 17-летней работницы. Во время операции силовики при поддержке Росгвардии задержали предполагаемых организаторов и персонал. При обысках обнаружили около 1,5 миллиона рублей наличными, банковские карты и электронные устройства.

Супругов заключили под стражу, третью предполагаемую организаторшу отправили под домашний арест. Трое администраторов остались под подпиской о невыезде. Четырём работницам составили административные протоколы за проституцию. Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 240 УК РФ.