Интим поставили на поток: Московские проститутки не помещаются в лимиты самозанятости

Московские секс-работницы начали массово регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей из-за высоких доходов и усиленного банковского контроля. Как сообщает Telegram-канал Baza, некоторым представительницам индустрии хватает всего пары месяцев, чтобы исчерпать годовой лимит самозанятости в 2,4 миллиона рублей.

Особенно актуальным переход на ИП оказался для девушек, зарабатывающих до миллиона рублей ежемесячно. При таких поступлениях оставаться плательщиком налога на профессиональный доход долго не получается, поэтому приходится искать другой налоговый режим.

Для регистрации предпринимательской деятельности, по данным канала, женщины выбирают код ОКВЭД 96.09, предназначенный для прочих персональных услуг. Таким образом они рассчитывают уменьшить вероятность блокировки счетов и дополнительных вопросов со стороны банков.

Впрочем, внушительные заработки не означают, что вся сумма остаётся у девушек. Собеседницы Baza рассказали, что только аренда жилья обходится им в 100–150 тысяч рублей ежемесячно. Ещё до 100 тысяч может уходить на косметологию, фотосессии и продвижение анкет в интернете.

Дополнительным поводом для смены статуса стало ужесточение контроля за денежными операциями. С января 2026 года Центробанк увеличил количество признаков подозрительных переводов с шести до двенадцати. Поэтому регулярные поступления от разных отправителей могут привлечь внимание финансовых организаций.

Однако регистрация ИП не гарантирует отсутствия проверок. Банки по-прежнему вправе запрашивать документы и объяснения о происхождении денег. Кроме того, предпринимательский статус не делает проституцию законной — в России за занятие ею предусмотрена административная ответственность.

Несмотря на попытки части участниц рынка официально учитывать доходы, значительная доля расчётов, по сведениям Baza, остаётся в тени. Клиенты продолжают платить наличными и криптовалютой, из-за чего установить реальные обороты этой сферы практически невозможно.

Ранее в России ужесточили контроль за банковскими переводами и доходами граждан. С 1 января 2026 года Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций с шести до двенадцати, а банки стали внимательнее отслеживать подозрительную финансовую активность. Кроме того, с июля при переводах через Систему быстрых платежей начали использовать ИНН клиентов для идентификации. Параллельно обсуждается усиление налогового контроля: с 2027 года ФНС планирует автоматически анализировать переводы физических лиц, чтобы выявлять незадекларированные доходы и признаки скрытой предпринимательской деятельности.