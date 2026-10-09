Петербургская Алёнушка: Ночная бабочка из Северной столицы уже четверть века не меняет рабочую точку

Проститутка по прозвищу Алёнушка уже четверть века работает на одной и той же точке в Санкт-Петербурге, став своеобразной местной достопримечательностью. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на жителей города, которые рассказали, как наблюдают эту женщину с конца 1990-х годов.

По словам петербуржцев, первоначально Алёнушка появлялась на проспекте Ветеранов, но в начале нулевых перебралась к повороту на Ленинградский электромеханический завод на Петергофском шоссе. С тех пор рабочую локацию она практически не меняет.

Местные уверяют, что женщина выходит на точку почти каждый день и редко отлучается даже на обед. За долгие годы почти не изменился и её фирменный образ с короткой чёрной юбкой. Некоторые пассажиры автобусов настолько привыкли видеть Алёнушку из окна, что воспринимают её как один из ориентиров на маршруте.

С прошлым петербурженки связана любопытная история. Поговаривают, что раньше она преподавала в школе музыку и пение, однако в какой-то момент решила кардинально сменить профессию.

По рассказам местных жителей, цены на услуги Алёнушки всегда оставались относительно невысокими. Так, в 2018 году она брала около 700 рублей и даже предоставляла скидки постоянным клиентам.

За многолетнюю преданность одному месту даму в шутку сравнивают с Хатико. Правда, в отличие от знаменитого пса, петербургская Алёнушка, по версии канала, уже 25 лет ждёт не хозяина, а очередного клиента.

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