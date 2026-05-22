Одесский полицейский трижды сходил к проституткам, чтобы накрыть бордель

Одесским правоохранителям пришлось пойти на нестандартные меры, чтобы собрать доказательства против организаторов подпольного борделя. Как сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на решение суда, в ходе «следственного эксперимента» мужчина трижды воспользовался услугами проституток.

Доподлинно неизвестно, являлся ли «экспериментатор» сотрудником органов, но в документах дела чётко указано, что в 2024 году следователям пришлось трижды за месяц прибегнуть к «контролю за совершением преступления». Все три раза мероприятия выполнял один и тот же человек, чьё имя и должность не раскрываются.

Суд признал организатора борделя виновной по трём статьям, но, учитывая ряд смягчающих обстоятельств, ограничился лишь наказанием в виде испытательного срока в три года, а также конфискацией «орудий преступления»: телефонов, электроники и наличных средств из заведения.

Ранее Life.ru писал, что на западе Украины руководителя районного военкомата в Ивано-Франковской области и трёх его подчинённых будут судить по делу о пытках военнообязанных. Следствие установило два эпизода жестокого обращения.