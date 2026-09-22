В Испании задержан россиянин за принуждение девушек к порносъёмкам и проституции

Испанская полиция задержала 33-летнего мужчину, которого Россия разыскивала по делу о принуждении и организации проституции. Об этом сообщила Национальная полиция Испании. Мужчину обнаружили в городе Дения провинции Аликанте. Международный ордер на его задержание поступил испанским правоохранителям через Интерпол.

По версии российских властей, в 2020–2021 годах фигурант входил в преступную группу, организовавшую в Красноярске платные порнографические трансляции, а также принуждавшую девушек к проституции. В распоряжении банды находились несколько помещений, сайт, компьютеры и оборудование для съёмок.

Задержанному приписывают отбор и обучение женщин, участвовавших в эфирах, а также контроль за работой студий. Доход от трансляций, как полагает следствие, распределялся между членами группы.

Россиянина передали Центральному следственному суду Национальной судебной палаты Испании. Этот орган займётся процедурой его возможной экстрадиции в Россию, где мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, весной 2025 года в Красноярске следователи возбудили уголовное дело против 17 человек. Они подозреваются в создании и участии в преступном сообществе с целью организации занятия проституцией. Преступники похищали девушек из неблагополучных семей и одиноких, забирали у них документы и заставляли заниматься проституцией, а за отказ, попытки сбежать и употребление алкоголя избивали их, и накладывали гигантские штрафы. Большая часть женщин оказывала интимные услуги фактически бесплатно. Всего в преступное сообщество было вовлечено свыше 20 женщин.