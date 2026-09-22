Снимал всё на видео и заразил ВИЧ: Тюменец целый год насиловал 12-летнюю девочку

Жителя Тюмени приговорили к 22 годам лишения свободы за преступления против 12-летней школьницы, которую он также заразил ВИЧ. Такой приговор вынес суд по итогам рассмотрения уголовного дела.

Как установлено в ходе разбирательства, мужчина знал о своём диагнозе и возрасте ребёнка. Преступления продолжались с октября 2021-го до июня 2022 года.

Осуждённый также принуждал девочку отправлять ему интимные фотографии и видеозаписи. Из материалов дела следует, что школьница выполняла требования из-за угроз применения насилия. Кроме того, мужчина сам фиксировал совершённые преступления на видео.

«Опасаясь угроз применения насилия со стороны мужчины и воспринимая их реально, потерпевшая отправила ему не менее 10 видеозаписей и не менее 10 фотоснимков. Сам осуждённый также осуществлял видеосъёмку процесса совершения преступных действий», — сказано в публикации.

В суде подсудимый виновным себя не признал. Он утверждал, что познакомился в интернете с девушкой, которую считал 19-летней, а общение и последующие отношения якобы происходили по взаимному согласию. Суд эту версию не принял.

Первые три года из назначенных 22 лет мужчина проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. После освобождения ему установлено ещё полтора года ограничения свободы. В пользу потерпевшей также взыскали два миллиона рублей компенсации морального вреда.

Ранее Life.ru сообщал о другом приговоре в Тюмени. 44-летнего мужчину осудили на 13 лет строгого режима за насильственные действия в отношении пятилетней девочки. Это произошло в подъезде, куда он силой затащил жертву.