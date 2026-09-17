Угрожал убийством и затащил в кусты: В Воскресенске задержали насильника с пистолетом

Мужчину заключили под стражу после вооружённого нападения на пару и попытку изнасилования в подмосковном Воскресенске. Возбуждение уголовного дела и арест фигуранта подтвердили в региональном управлении СК.

Задержанный помещён под стражу. Видео © Telegram / СК Подмосковья

По данным следствия, вечером 11 сентября обвиняемый подошёл к девушке и её молодому человеку во дворе дома на улице 60 лет Октября. Угрожая похожим на оружие предметом, он заявил, что убьёт обоих.

Молодой человек побежал за помощью. Тем временем нападавший схватил девушку, отвёл её в кусты и попытался изнасиловать. Полицейские прибыли до того, как мужчина смог довести задуманное до конца. Подозреваемого задержали на месте.

Изъятый у него пистолет оказался пневматическим. Фигуранту предъявили обвинение, суд отправил его под стражу.

Тем временем в Бельгии начался суд над стоматологом, которого около 70 бывших пациенток обвинили в сексуальном насилии во время приёмов. По версии обвинения, предполагаемые преступления могли продолжаться около 30 лет, а свои действия врач выдавал за процедуру «гигиены горла» по «бабушкиному методу».