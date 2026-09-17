«Метод по бабушкиному рецепту»: Стоматолог 30 лет насиловал пациенток под видом гигиены горла

В Бельгии разгорается один из самых громких медицинских скандалов за последние десятилетия. Стоматолог на протяжении 30 лет проводил пациенткам несуществующую процедуру «гигиена горла», которая на деле оказывалась сексуальным насилием. Об этом сообщает издание GVA.

По версии следствия, мужчина в период с 1995 по 2025 год проводил пациенткам так называемую «гигиену горла» — процедуру, которой не существует в медицинской практике. Сам он называл её «методом по бабушкиному рецепту». Во время процедуры стоматолог глубоко засовывал пальцы в горло женщинам и при этом мастурбировал.

Особое внимание в деле привлёк тот факт, что среди потерпевших нет ни одного мужчины. На это обратил внимание адвокат 25 пострадавших.

«Среди потерпевших нет ни одного мужчины, как будто только женщины могли бы извлечь пользу из дезинфекций горла обвиняемого», — отметил адвокат.

Стоматолог признал большинство вменяемых ему фактов насилия. При этом мужчина также проводил некоторым пациенткам операции под наркозом — одна из женщин после такой процедуры пожаловалась на боль в области половых органов. В данный момент разбирательство по его делу продолжается.

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