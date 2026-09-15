Жених погиб в ДТП по дороге на собственную свадьбу в Бельгии

Жених погиб в автомобильной аварии, не доехав до церкви, где его уже ждали невеста и гости. Трагедия произошла в бельгийской провинции Люксембург, сообщает местное издание L’Avenir.

34-летний Жордан Кинар направлялся на церковную церемонию днём 12 сентября. ДТП случилось около 13:30 на лесной дороге между населёнными пунктами Ошам и Реконь. Мужчина находился на пассажирском сиденье. Машиной управлял его шафер — брат невесты Полин Ноллево.

Автомобиль неожиданно съехал с проезжей части в лесополосу. Других транспортных средств рядом не было. Жених получил смертельные травмы, а водителя госпитализировали.

Родственники и друзья пары в это время собрались в церкви в Либрамоне. Жордан и Полин зарегистрировали брак несколькими неделями ранее и воспитывали двоих маленьких детей. Супруги вместе управляли агентством недвижимости Pepit-Immo. Кинар также поддерживал юношеские команды местного футбольного клуба.

«Это должен был быть самый прекрасный день в их жизни», — рассказала мэр коммуны Либен Анн Лаффю. Почему машина покинула дорогу, устанавливают правоохранители.

Ранее 34-летняя жительница Приморья получила в ДТП тяжёлую травму шеи, известную как «перелом палача». После восьмичасовой операции врачам удалось сохранить функции её нервной системы.