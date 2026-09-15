Врачи Приморья спасли женщину с «переломом палача» после ДТП

34-летняя жительница Приморья получила в ДТП «перелом палача» — тяжёлую травму второго шейного позвонка, при которой возникла угроза повреждения спинного мозга. Избежать паралича женщине помогла многоэтапная операция, сообщает Baza со ссылкой на Минздрав региона.

Во время аварии пациентку от мгновенной гибели, по данным канала, спас ремень безопасности. Однако она получила переломы грудной клетки и позвоночника, повреждения внутренних органов и внутреннее кровотечение.

При обследовании врачи обнаружили перелом второго шейного позвонка. Осколки могли сместиться и травмировать спинной мозг либо крупные сосуды, что создавало угрозу тяжёлых неврологических последствий и жизни пациентки.

Нейрохирурги провели лечение в три этапа: исправили деформацию позвоночника, устранили сдавление спинного мозга и установили фиксирующие конструкции. Операция продолжалась около восьми часов.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, а функции нервной системы полностью сохранены. В Минздраве Приморья отметили, что добиться такого результата удалось благодаря последовательной работе специалистов двух больниц.

Ранее Life.ru рассказывал, как врачи Владивостока спасли пациентку с гигантской миомой и сильным внутренним кровотечением. Женщина потеряла более четырёх литров крови, однако после сложной операции её состояние удалось стабилизировать.