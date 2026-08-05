В Германии сосед спас женщину, которую держали в сексуальном рабстве

В немецком городе Зост случайный свидетель помог спасти женщину, которую несколько месяцев удерживали в рабстве. 33-летняя бездомная стала жертвой жестокого обращения после того, как ей пообещали еду и жильё.

В ноябре 2025 года мужчина заметил на балконе соседнего дома полуобнажённую женщину, прикованную наручниками к деревянной балке. Сначала он решил, что это часть хэллоуинского оформления, однако затем понял, что ситуация требует вмешательства, и вызвал полицию.

Правоохранители освободили женщину и доставили её в больницу. Врачи обнаружили у неё сильное переохлаждение, многочисленные травмы и раны. На восстановление после пережитого ей потребовалось несколько месяцев.

По данным WDR, пленница оказалась в руках злоумышленников в июле 2025 года. Четверо жителей Зоста — двое взрослых в возрасте 24 и 29 лет и двое подростков 16 и 17 лет — сначала предложили ей помощь, а затем начали издеваться над ней.

Следователи сообщили, что женщину удерживали в подвале и подвергали жестокому обращению, последствия которого привели к тяжёлым травмам и необратимым изменениям внешности.

Тем временем в Мангистауской области Казахстана начинается судебный процесс по делу о серии особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности и здоровья несовершеннолетней. На скамье подсудимых четверо взрослых мужчин, большинство из которых ранее судимы, а также несовершеннолетняя знакомая потерпевшей. С октября по декабрь 2025 года 16-летнюю девочку систематически насиловали мужчины. Чтобы подавить её волю, ей подмешивали в напитки и принуждали употреблять синтетические наркотики, включая мефедрон. Один из обвиняемых до сих пор находится в розыске.