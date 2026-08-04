В США мужчина похитил 15-летнюю девушку и насиловал её четыре года

В американской Вирджинии нашли 15-летнюю девушку из Милуоки, которая считалась пропавшей без вести с 2022 года. Полиция задержала 37-летнего Оуэна Ларса Андерсона, которого следствие подозревает в похищении подростка, незаконном удержании и сексуальном насилии над детьми. Об этом пишет The Washington Post.

Девушка была найдена в мае после того, как сотрудники полиции города Блэксбург прибыли в дом Андерсона для проверки сообщения о конфликте. Во время разговора с правоохранителями находившаяся там девушка заявила, что является школьницей из Висконсина, которую разыскивали несколько лет. Полицейские вывели её из дома и передали специалистам. Андерсона задержали на месте. Ему предъявили обвинения в удушении, а также в похищении подростка и хранении материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми.

По версии следствия, мужчина познакомился с 12-летней девочкой и поддерживал с ней связь через мессенджеры. Правоохранители считают, что он убедил подростка покинуть дом в Милуоки посредством шантажа, убедив её снять на видео сексуальные действия и угрожая обнародованием. Он организовал её переезд в другой штат. После исчезновения девушки в июне 2022 года полиция изучала записи камер наблюдения, данные телефона и активность в социальных сетях. Расследование продолжалось почти четыре года, пока подростка не обнаружили в Вирджинии.

«Согласно судебным документам, Андерсон выманил подростка из её дома в Висконсине и удерживал её в своём доме в Вирджинии с 26 июня 2022 года по конец мая этого года. В документах указано, что он запрещал подростку ходить в школу, а также подвергал её физическому и сексуальному насилию. Девушка рассказала полиции, что он угрожал причинить вред ей и её семье, если она попытается уйти», — говорится в статье.

Документы указывают, что при задержании у Андерсона нашли оружие и другие предметы. Сейчас мужчина находится под стражей в тюрьме Вирджинии без возможности освобождения под залог. Жители Блэксбурга рассказали, что ранее замечали молодую женщину возле дома Андерсона, однако не знали обстоятельств её нахождения там. Один из соседей предполагал, что она была родственницей мужчины.

Полиция Милуоки подтвердила, что подросток из дела о пропаже 2022 года найдена. Дополнительные сведения о ней правоохранители не раскрывают из-за требований законодательства о защите частной жизни. The Washington Post не смогла связаться с семьёй подростка и не имеет права раскрывать личности жертв предполагаемого сексуального насилия без их согласия.

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