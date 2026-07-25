Четверо мужчин месяцами накачивали наркотиками и насиловали девочку в Казахстане

В Мангистауской области Казахстана начинается судебный процесс по делу о серии особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности и здоровья несовершеннолетней. На скамье подсудимых четверо взрослых мужчин, большинство из которых ранее судимы, а также несовершеннолетняя знакомая потерпевшей, сообщила изданию Lada.kz представитель потерпевшей стороны Ажар Картбай.

По версии следствия, с октября по декабрь 2025 года 16-летнюю девочку систематически насиловали мужчины. Чтобы подавить её волю, ей подмешивали в напитки и принуждали употреблять синтетические наркотики, включая мефедрон. Один из обвиняемых до сих пор находится в розыске.

«Подруга» потерпевшей, которая привела её к взрослым мужчинам, обвиняется в вовлечении несовершеннолетней в наркопотребление и недонесении о преступлениях. Вина подсудимых подтверждена материалами дела, показаниями свидетелей и экспертизами, включая молекулярно-генетические и биологические исследования. У ребёнка развилась наркотическая зависимость и тяжёлая психологическая травма.

Потерпевшая сторона настаивает на самом суровом наказании и полной изоляции виновных от общества. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме для защиты прав и частной жизни несовершеннолетней. Один из обвиняемых объявлен в розыск.