"За что мне, невинному?": Брат Бишимбаева возмутился приговором по делу об убийстве Салтанат Нукеновой
Фигурант дела Бишимбаева не согласился с приговором суда по делу Нукеновой
Бахытжан Байжанов, двоюродный брат экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, который возмутился приговором. Обложка © YouTube / Верховный суд Казахстана
В Казахстане днём в понедельник, 13 мая, закончился процесс по делу бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева, который обвинялся в убийстве жены Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. Кроме того, двоюродному брату экс-министра — Бахытжану Байжанову — дали четыре года тюрьмы за укрывательство преступления, но он не согласился с таким решением суда.
Бахытжан Байжанов, двоюродный брат экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, возмутился приговором. Видео © YouTube / Верховный суд Казахстана
Судья поинтересовалась у фигуранта, есть ли у него вопросы по приговору, на что тот возмущённо ответил: "Честно, вот за что четыре года мне, невинному человеку?" Судья ответила, что вердикт принят с учётом мнения присяжных, и напомнила: Байжанов и Бишимбаев могут обжаловать его в течение 15 дней.
9 ноября 2023 года Бишимбаев насмерть забил жену Салтанат Нукенову в одном из ресторанов Астаны. Чиновник попытался скрыть следы расправы. Он признал свою вину, однако только частично. Что стояло за убийством и другие подробности этой страшной истории — в материале Life.ru.