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13 мая, 14:02

"За что мне, невинному?": Брат Бишимбаева возмутился приговором по делу об убийстве Салтанат Нукеновой

Фигурант дела Бишимбаева не согласился с приговором суда по делу Нукеновой

Бахытжан Байжанов, двоюродный брат экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, который возмутился приговором. Обложка © YouTube / Верховный суд Казахстана

Бахытжан Байжанов, двоюродный брат экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, который возмутился приговором. Обложка © YouTube / Верховный суд Казахстана

В Казахстане днём в понедельник, 13 мая, закончился процесс по делу бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева, который обвинялся в убийстве жены Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. Кроме того, двоюродному брату экс-министра — Бахытжану Байжанову — дали четыре года тюрьмы за укрывательство преступления, но он не согласился с таким решением суда.

Бахытжан Байжанов, двоюродный брат экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, возмутился приговором. Видео © YouTube / Верховный суд Казахстана

Судья поинтересовалась у фигуранта, есть ли у него вопросы по приговору, на что тот возмущённо ответил: "Честно, вот за что четыре года мне, невинному человеку?" Судья ответила, что вердикт принят с учётом мнения присяжных, и напомнила: Байжанов и Бишимбаев могут обжаловать его в течение 15 дней.

Обвиняемый в убийстве жены Бишимбаев взял последнее слово и процитировал Гитлера
Обвиняемый в убийстве жены Бишимбаев взял последнее слово и процитировал Гитлера

9 ноября 2023 года Бишимбаев насмерть забил жену Салтанат Нукенову в одном из ресторанов Астаны. Чиновник попытался скрыть следы расправы. Он признал свою вину, однако только частично. Что стояло за убийством и другие подробности этой страшной истории — в материале Life.ru.

Никита Осипов
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