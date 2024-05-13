"За что мне, невинному?": Брат Бишимбаева возмутился приговором по делу об убийстве Салтанат Нукеновой

В Казахстане днём в понедельник, 13 мая, закончился процесс по делу бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева, который обвинялся в убийстве жены Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы . Кроме того, двоюродному брату экс-министра — Бахытжану Байжанову — дали четыре года тюрьмы за укрывательство преступления, но он не согласился с таким решением суда.

Судья поинтересовалась у фигуранта, есть ли у него вопросы по приговору, на что тот возмущённо ответил: "Честно, вот за что четыре года мне, невинному человеку?" Судья ответила, что вердикт принят с учётом мнения присяжных, и напомнила: Байжанов и Бишимбаев могут обжаловать его в течение 15 дней.