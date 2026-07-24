В Казахстане по амнистии освобождён брат экс-министра, забившего насмерть жену

Бахытжан Байжанов, которого в Казахстане осудили за укрывательство по резонансному делу об убийстве Салтанат Нукеновой, вышел на свободу раньше положенного срока. Суд принял решение применить к нему акт об амнистии, после чего осуждённый немедленно покинул исправительную колонию. Байжанов приходится двоюродным братом бывшему главе министерства национальной экономики республики Куандыку Бишимбаеву — главного осуждённого. Об этом пишет ИА «NewTimes.kz».

Как пояснил адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев, на момент вынесения судебного решения его подзащитному оставалось отбывать немногим более трёх месяцев лишения свободы. Однако благодаря амнистии эти сроки были аннулированы. Сразу после оглашения вердикта мужчина покинул учреждение и отправился домой, к своим близким.

Резонансное убийство произошло 9 ноября 2023 года — в одном из ресторанов Астаны Куандык Бишимбаев насмерть избил свою супругу Салтанат Нукенову. После расправы экс-чиновник попытался замести следы. На суде он признал причастность к смерти женщины, но лишь в ограниченном объёме. О мотивах преступления и других обстоятельствах дела — в материале Life.ru.