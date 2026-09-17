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Опубликовано 17 сентября, 09:26

Затолкал 17-летнюю в квартиру: в Петербурге за час задержали рецидивиста

В Петербурге задержали рецидивиста по делу о насилии над 17-летней девушкой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Санкт-Петербурге полиция задержала 33-летнего мужчину, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 17-летней девушки. По данным ГУ МВД по городу и Ленобласти, предполагаемого нападавшего нашли примерно через час после обращения матери несовершеннолетней.

Жительница Калининского района обратилась в полицию 16 сентября около 14:30. По словам женщины, неизвестный зашёл вместе с её дочерью в подъезд дома № 113 по проспекту Металлистов, после чего силой затолкал девушку в квартиру. Там, как утверждается в сообщении полиции, он совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия.

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Полицейские получили приметы мужчины и передали ориентировку наружным нарядам. Уже примерно через час сотрудники ППС задержали подозреваемого у дома № 15 по улице Маршала Блюхера.

Им оказался 33-летний неработающий житель Башкортостана. В полиции задержанного называют рецидивистом.

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Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Санкция статьи предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Петербурге мужчины по делу о насилии над 17-летней девушкой.

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Марина Фещенко
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