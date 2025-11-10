Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 15:28

В Петербурге насиловавшего 10-летнюю падчерицу отчима отправили за решётку на 24 года

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

В Санкт-Петербурге завершилось судебное разбирательство по делу пары, обвиняемой в жестоком обращении с ребёнком, страдающим серьёзным заболеванием. Как передаёт пресс-служба городских судов, суд вынес обвинительный приговор.

Согласно материалам следствия, мать, её сожитель и её дочь проживали вместе. Несмотря на наличие у девочки заболевания, родители, будучи осведомленными о её состоянии, не обеспечивали ей необходимого ухода. Кроме того, отчим совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка и угрожал ей расправой над её близкими.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», девочке было 10 лет. После очередного случая насилия семья обратилась к врачу. Мать утверждала, что у дочери болел живот, и что она была избита ремнем из-за капризов. Однако у ребёнка были обнаружены травмы, свидетельствующие о сексуальном насилии.

Кроме того, родному отцу якобы было запрещено видеться с дочерью. Он намеревался подать в суд, чтобы лишить свою бывшую партнершу родительских прав.

Суд приговорил мать ребёнка к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, а её партнер получит 24 года, из которых первые три он проведёт в тюрьме. Кроме того, они обязаны выплатить 400 тысяч и 1,6 миллиона рублей соответственно.

Педофил из Краснодара отправится в колонию на 15 лет
Педофил из Краснодара отправится в колонию на 15 лет

Ранее писал, что суд вынес приговор педофилу, зверски убившему 8-летнюю девочку под Ростовом. Ему назначено пожизненное лишение свободы. Подсудимый признал свою вину во время заседания.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar