В Петербурге мужчина с сайта знакомств изнасиловал 17-летнюю девушку в бытовке

В Санкт-Петербурге 17-летнюю девушку изнасиловал парень с сайта знакомств, сообщает "Фонтанка". Как выяснилось, 33-летний парень по имени Денис пригласил подростка к себе в бытовку на улице Пушкинской, напоил водкой и склонил к сексу, хотя она на это не была согласна.

СК возбудил уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании. Подозреваемого уже задержали. Он находится в изоляторе и ожидает избрания меры пресечения. Официально ведомство данную информацию не публиковало.