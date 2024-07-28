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27 июля, 21:25

В Петербурге мужчина с сайта знакомств изнасиловал 17-летнюю девушку в бытовке

В Санкт-Петербурге 17-летнюю девушку изнасиловал парень с сайта знакомств, сообщает "Фонтанка". Как выяснилось, 33-летний парень по имени Денис пригласил подростка к себе в бытовку на улице Пушкинской, напоил водкой и склонил к сексу, хотя она на это не была согласна.

СК возбудил уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании. Подозреваемого уже задержали. Он находится в изоляторе и ожидает избрания меры пресечения. Официально ведомство данную информацию не публиковало.

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"Сняли с жертвы": Геронтофил-рецидивист изнасиловал 95-летнюю мать друга

Ранее Life.ru писал, что 27-летний сотрудник IT-сферы изнасиловал 15-летнюю школьницу на улице в Москве. Это случилось возле здания школы №1861 на Загорьевской улице. Кроме того, он украл её наушники, после чего сбежал с места преступления.

Обложка ©

Unsplash / Josefa nDiaz

Анатолий Симоненко
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