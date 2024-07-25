Айтишник из Лаборатории Касперского изнасиловал 15-летнюю школьницу в Москве
SHOT: Сотрудник IT-сферы изнасиловал 15-летнюю школьницу в Москве
Сотрудник IT-сферы из компании "Лаборатория Касперского" изнасиловал 15-летнюю школьницу на улице в Москве. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, 27-летний Дмитрий Р. совратил девочку возле здания школы № 1861 на Загорьевской улице. Кроме того, он украл её наушники, после чего сбежал с места преступления. Мужчину задержали через несколько часов у себя дома в Домодедове.
Подозреваемый в изнасиловании девочки Дмитрий Р. Фото © SHOT
Возбуждены дела по статьям "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Грабёж". Ранее преступник работал в ФНС.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Омской области рецидивист изнасиловал 95-летнюю пенсионерку. Мужчина увидел перед собой женщину в халате и пошёл на преступление.
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