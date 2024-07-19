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19 июля, 13:20

"Сняли с жертвы": Геронтофил-рецидивист изнасиловал 95-летнюю мать друга

В Омской области рецидивист изнасиловал 95-летнюю женщину

Житель Омской области надругался над пожилой матерью друга, рассказали журналистам в силовых структурах. Страшное преступление произошло в селе Седельниково. Мужчина пришёл в гости к товарищу, дверь открыла 95-летняя жертва. Она сказала, что сына нет дома, а тот, завидев её в халате, "возбудился и решил изнасиловать".

"Через некоторое время в дом зашла соседка, чтобы помочь бабушке в огороде. Она увидела происходящее и побежала в полицию. Когда полицейские приехали, они буквально сняли мужчину с его жертвы и задержали", — сказал собеседник РИА "Новости".

Мужчину отправили в СИЗО. Выяснилось, что извращенец ранее был судим за изнасилование женщины 1957 года рождения. Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и фигуранта отправили на принудительное лечение, откуда он "откинулся" в июле 2023 года.

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Ранее житель Челябинской области изнасиловал свою 90-летнюю тёщу. Женщина страдает деменцией и не ходила, чем, видимо, и воспользовался мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Матвей Константинов
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