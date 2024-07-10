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10 июля, 19:10

В Кусе зять изнасиловал 90-летнюю лежачую тёщу

URA.ru: В Челябинской области зять изнасиловал свою 90-летнюю тёщу с деменцией

В городе Куса Челябинской области 69-летний зять изнасиловал свою лежачую 90-летнюю тёщу. Об этом рассказал URA.ru источник в полиции.

"Преступление произошло 9 июля с 11 до 12 утра. Дочь запирала пожилую маму с деменцией на замок. Её супруг, 69-летний мужчина, проник в помещение и надругался над лежачей 90-летней больной", — сообщил источник.

О произошедшем в полицию заявила дочь женщины. По словам источника, сейчас мужчина в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

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Ранее Life.ru писал, что в Москве изнасиловали сотрудницу "Матч ТВ". СК возбудил уголовное дело. Полиция задержала троих приезжих, надругавшихся над девушкой. Сегодня стало известно, что двух фигурантов отправили в СИЗО до сентября. К слову, под ударом извращенцев оказывается не только женский пол разных возрастов. Как показывает практика, неадекваты нападают даже на мальчиков: недавно в Подмосковье педофил попытался изнасиловать школьника, купавшегося в реке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pathdoc

Александра Мышляева
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