В Кусе зять изнасиловал 90-летнюю лежачую тёщу

В городе Куса Челябинской области 69-летний зять изнасиловал свою лежачую 90-летнюю тёщу. Об этом рассказал URA.ru источник в полиции.

"Преступление произошло 9 июля с 11 до 12 утра. Дочь запирала пожилую маму с деменцией на замок. Её супруг, 69-летний мужчина, проник в помещение и надругался над лежачей 90-летней больной", — сообщил источник.