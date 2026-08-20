Житель Тюмени получил 13 лет за насилие над 5-летней девочкой

Суд в Тюмени приговорил 44-летнего Алексея Новака к 13 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города.

По данным следствия, во дворе дома номер 36 на улице Судостроителей. Мужчина силой затащил ребёнка в подъезд и надругался над девочкой.

На заседании подсудимый признал вину лишь частично. В последнем слове он заявил, что из-за алкогольного опьянения не понимал, что творит.

Помимо основного срока, суд назначил Новаку год ограничения свободы. Также был удовлетворён иск в пользу пострадавшего ребёнка на 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Напомним, инцидент в Тюмени произошёл 28 мая: местный житель, находившийся в неподобающем виде (со спущенными брюками), предпринял попытку увести 5-летнюю девочку в свою квартиру. Сорвать планы злоумышленника удалось благодаря двум школьникам — они не растерялись и окликнули прохожую, которая незамедлительно отбила ребёнка. Впоследствии предполагаемый похититель был взят под стражу.