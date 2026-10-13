500 предприятий и 70 регионов: в России подвели итоги первого месяца профориентации школьников

В России подвели итоги первого Всероссийского месяца профориентации. Масштабная образовательная кампания объединила более 200 тысяч школьников и педагогов из 70 регионов страны. К мероприятиям присоединились 500 предприятий-партнёров, которые помогают подросткам познакомиться с современными профессиями и определиться с будущей карьерой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

Месяц профориентации прошёл в сентябре при поддержке Минпросвещения в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее». Одной из главных задач программы стало знакомство школьников с реальными возможностями профессионального развития, в том числе в родных регионах.

С началом учебного года в российских школах также возобновились еженедельные занятия курса «Россия — мои горизонты». Он предназначен для учеников 6–11-х классов и помогает узнать о востребованных специальностях, работе предприятий, профессиональном образовании и перспективах трудоустройства.

Особенностью нового учебного года стало усиление регионального компонента. Теперь школьники получают больше информации о ведущих работодателях своего субъекта РФ, местной экономике и профессиях, на которые существует спрос именно там, где они живут.

«Уверен, что такой практико-ориентированный подход поможет школьникам сделать осознанный выбор своего профессионального пути», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Участие предприятий в профориентационной работе позволяет приблизить школьное образование к реальному рынку труда. Подростки могут лучше понять особенности различных специальностей и заранее оценить возможности обучения и профессионального роста.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября 2026 года в курсе «Россия — мои горизонты» усилили региональную составляющую. Программа предусматривает не менее восьми занятий, посвящённых экономике, предприятиям и востребованным профессиям конкретного региона.