54 наказания за 45 дней: Москвич стал фигурантом десятков дел об экстремизме

Житель Москвы за полтора месяца получил сразу 54 административных наказания по делам экстремистской направленности. Только в пятницу, 30 октября, суд вынес решения по 24 протоколам, поступившим в начале месяца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Последние рассмотренные дела касались возбуждения ненависти либо вражды. Во всех 24 случаях мужчину привлекли к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ.

«Статья КоАП РФ — 20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды). Назначено административное наказание», — указано в судебных документах.

При этом конкретные обстоятельства правонарушений и назначенные судом меры ответственности не раскрываются. По указанной статье предусмотрены штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 100 часов либо административный арест на срок до 15 суток.

Ещё 30 наказаний москвич получил за один день в сентябре. Тогда суд рассмотрел три десятка протоколов о пропаганде либо публичном демонстрировании запрещённой экстремистской символики. Все они были составлены по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

За такие нарушения предусмотрены штраф до двух тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов либо административный арест до 15 суток. Кроме того, закон предусматривает конфискацию предмета административного правонарушения.

Ранее Life.ru рассказывал, что другого москвича оштрафовали 94 раза за публикацию нацистской символики в соцсетях. Мужчина размещал запрещённые изображения ещё в 2011–2012 годах, однако к ответственности его привлекли спустя годы. Общая сумма штрафов составила 94 тысячи рублей.