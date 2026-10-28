Путин: Турпоток из России может поддержать экономику Африки, как было с Турцией

Российские туристы могут стать важным источником доходов для африканских государств, как это уже произошло с Турцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время осмотра выставки на полях саммита Россия — Африка.

«Для некоторых стран российский туристический поток стал существенным сектором собственной национальной экономики, даже для такой существенно развитой страны, как Турция», — отметил президент.

По словам Путина, за год Турцию посещают около семи миллионов российских туристов, которые приносят местной экономике примерно 12 миллиардов долларов.

Российский лидер считает, что похожие возможности для развития туристической отрасли есть и у африканских государств. Он подчеркнул природное и культурное разнообразие континента, способное заинтересовать путешественников.

«Надо и этот поток наращивать за счет африканских стран. Конечно, Африка — уникальный континент с уникальной культурой и природой. И мы сможем направить соответствующие потоки», — заключил Путин.

Россия и страны Африки намерены принять совместный план действий на 2027–2029 годы. По словам Владимира Путина, документ планируют утвердить по итогам саммита Россия — Африка. Он определит основные направления сотрудничества на ближайшие три года и должен придать дополнительный импульс развитию отношений Москвы с африканскими государствами. Президент выразил уверенность, что реализация договорённостей откроет новые возможности для обеих сторон.