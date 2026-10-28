Путин предложил Африке российские цифровые технологии для сбора налогов
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия готова поделиться с африканскими государствами цифровыми технологиями, способными повысить собираемость налогов на десятки процентов. Речь идёт о разработках для фискальных органов и таможенных служб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки «Платформа суверенного развития» на третьем саммите «Россия — Африка».
Глава государства обратил внимание зарубежных партнёров на достижения отечественных специалистов в сфере налогового администрирования. По его словам, российские решения отличаются высокой эффективностью и позволяют существенно модернизировать работу государственных ведомств.
Особенность этих разработок заключается в использовании современных цифровых инструментов вместо традиционного бумажного документооборота. Путин предложил африканским странам направить своих специалистов для знакомства с технологиями и изучения возможностей их внедрения.
Президент также рассказал об опыте сотрудничества с зарубежными партнёрами, при котором внедрение единых стандартов приводило к заметному увеличению налоговых поступлений.
«Cобираемость налогов увеличивается не в 1-2%, а в десятки процентов сразу», — подчеркнул российский лидер.
При этом конкретные государства Путин называть не стал. Он отметил, что Москва готова передавать африканским партнёрам накопленный опыт и современные инструменты цифрового управления финансовой сферой.
Ранее Life.ru сообщал о поручении Путина внедрить искусственный интеллект в работу Федеральной таможенной службы. Глава государства потребовал ускорить оформление грузов, повысить надёжность таможенных процедур и продолжить автоматизацию ведомства.