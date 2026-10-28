Путин предложил Африке российские цифровые технологии для сбора налогов

Россия готова поделиться с африканскими государствами цифровыми технологиями, способными повысить собираемость налогов на десятки процентов. Речь идёт о разработках для фискальных органов и таможенных служб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки «Платформа суверенного развития» на третьем саммите «Россия — Африка».

Глава государства обратил внимание зарубежных партнёров на достижения отечественных специалистов в сфере налогового администрирования. По его словам, российские решения отличаются высокой эффективностью и позволяют существенно модернизировать работу государственных ведомств.

Особенность этих разработок заключается в использовании современных цифровых инструментов вместо традиционного бумажного документооборота. Путин предложил африканским странам направить своих специалистов для знакомства с технологиями и изучения возможностей их внедрения.

Президент также рассказал об опыте сотрудничества с зарубежными партнёрами, при котором внедрение единых стандартов приводило к заметному увеличению налоговых поступлений.

«Cобираемость налогов увеличивается не в 1-2%, а в десятки процентов сразу», — подчеркнул российский лидер.

При этом конкретные государства Путин называть не стал. Он отметил, что Москва готова передавать африканским партнёрам накопленный опыт и современные инструменты цифрового управления финансовой сферой.