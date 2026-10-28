Путин: ФНС по автоматизации напоминает Центр управления космическими полётами

Российская Федеральная налоговая служба по уровню автоматизации напоминает центр управления космическими аппаратами. Такое сравнение президент РФ Владимир Путин сделал во время осмотра выставки на полях саммита «Россия — Африка» в Москве.

Глава государства предложил африканским партнёрам лично ознакомиться с работой ведомства и направить своих специалистов в Россию для изучения отечественного опыта налогового администрирования.

«Наша современная налоговая служба — она, может быть, я немножко преувеличиваю, но не очень — очень похожа на Центр управления космическими аппаратами», — заметил президент.

По словам Путина, цифровизация налоговой системы выгодна не только государству, но и самим налогоплательщикам. Автоматизация процессов позволяет сократить число необоснованных проверок и уменьшить возможности для коррупции.

«Когда всё это делается в системе онлайн, автоматически — коррупционная составляющая резко снижается», — пояснил российский лидер.

Свою оценку президент дал во время знакомства с российскими технологическими решениями, представленными участникам саммита. Выставка посвящена в том числе цифровой и финансовой инфраструктуре, которую Россия предлагает развивать совместно с африканскими государствами.