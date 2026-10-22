Поступления в бюджет от ФНС выросли в 4,4 раза за I полугодие 2026 года

Федеральная налоговая служба (ФНС) за первое полугодие 2026 года обеспечила поступление в бюджетную систему России 91 миллиарда рублей по итогам контрольно-аналитической работы. Это в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

По информации издания, рост поступлений составил 337%. Речь идёт о средствах, полученных благодаря выявлению налоговых нарушений и работе с налогоплательщиками, а не обо всех налоговых доходах бюджета.

При этом общие поступления от контрольно-аналитической работы ФНС по предприятиям достигли 326 миллиардов рублей. За год показатель увеличился в полтора раза.

Значительную роль в формировании бюджетных доходов продолжают играть крупнейшие налогоплательщики. По приведённым данным, к этой категории относятся 3571 компания, на долю которых приходится 54% налоговых поступлений. Среди них нефтегазовые предприятия и крупные торговые сети с годовым доходом свыше 35 миллиардов рублей.

ФНС также усиливает контроль за крупным бизнесом. Налоговики анализируют отчётность компаний, выявляют расхождения в документах и предлагают добровольно скорректировать обязательства. Выездные проверки проводятся в том числе в отношении организаций, которые не устраняют выявленные риски.

Ранее Налоговая служба описала, по каким признакам можно распознать закрытые паевые инвестиционные фонды, которые используют для снижения налоговых выплат. По данным ведомства, с 2023 года количество ПИФов выросло на 70% и к концу 2025-го достигло 3663, причём 3193 из них — закрытые. Суммарная стоимость чистых активов всех ПИФов перевалила за 21,7 трлн рублей, из которых 17,8 трлн приходится именно на ЗПИФы. Более 92% закрытых фондов работают с недвижимостью или совмещённой стратегией.