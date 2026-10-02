Глава ФНС: Число налоговых должников в России упало в 3,2 раза за три года

Количество тех, кто не платит налоги вовремя, за последние три года в России уменьшилось в 3,2 раза. Об этом в интервью журналу «Эксперт» сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

По оценке главы ведомства, граждане стали заметно ответственнее относиться к своим обязательствам перед бюджетом. Он связал это с тем, что общественная ситуация становится устойчивее, люди планируют жизнь на более длинный срок и аккуратнее ведут себя с рисками.

Егоров отметил, что переход на автоматические сервисы сделал оплату проще, а потому платящих становится всё больше. По его словам, тут срабатывает и психология: находиться в меньшинстве неприятно.

Важную роль, по его мнению, играет и автоматический порядок взыскания долгов. Раньше, если человек забывал внести платёж, служба подавала заявление в мировой суд, бумаги шли по почте и в итоге попадали к приставам. На этом пути к основному долгу добавлялись пошлина, пени и исполнительский сбор, при этом сама налоговая не могла ни списать задолженность, ни взыскать её напрямую.

«В итоге, когда весь этот процесс проходил, долг возрастал на 40%. Сейчас сочетание ЕНС и внесудебного взыскания даёт значимый результат: за три года число налоговых должников в стране сократилось в 3,2 раза», — резюмировал Егоров.

До этого Life.ru рассказывал, что до 1 декабря 2026 года пенсионерам нужно закрыть два налога за 2025 год — на имущество и с процентов по банковским вкладам. Самим ничего считать не придётся: суммы определяет налоговая, а данные по вкладам ей передают банки. При этом налог берут не со всех процентов, а только с дохода, превысившего порог — на 2025 год он составляет 210 тысяч рублей.