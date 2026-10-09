Фонды-однодневки под прицелом: Налоговики вычислили, как бизнес прячет прибыль

Налоговая служба описала, по каким признакам можно распознать закрытые паевые инвестиционные фонды, которые используют для снижения налоговых выплат. Соответствующий меморандум утвердил экспертный совет при ФНС, сообщают «Ведомости».

Документ приняли около месяца назад. Его обсуждали на заседании, где собрались представители бизнеса, юристы и учёные.

Цифры говорят сами за себя. С 2023 года количество ПИФов выросло на 70% и к концу 2025-го достигло 3663, причём 3193 из них — закрытые. Суммарная стоимость чистых активов всех ПИФов перевалила за 21,7 трлн рублей, из которых 17,8 трлн приходится именно на ЗПИФы. Более 92% закрытых фондов работают с недвижимостью или совмещённой стратегией.

Отраслевые центры ФНС изучили сделки с недвижимостью через такие фонды и обнаружили случаи, когда факты хозяйственной деятельности отражались в учёте с искажениями. По данным издания, значительная доля жилого и коммерческого строительства в стране идёт именно через подобные структуры, которые создают под отдельных девелоперов.

В меморандуме собраны критерии, по которым можно оценить, есть ли у фонда реальный экономический смысл. Тревожными считают ситуацию, когда ЗПИФ служит лишь формальным промежуточным звеном, когда вместо коллективного вложения средств всё держится на одном владельце паёв, а также когда прибыль копится без распределения или выводится так, чтобы не попасть под налог.

При этом в ведомстве уточнили: один такой признак сам по себе ещё не говорит о нарушении закона. Чтобы признать действия уходом от налогов, нужно разобрать все обстоятельства дела целиком.

Напомним, Life.ru писал, что число налоговых должников в России за три года сократилось в 3,2 раза. Речь идёт о тех, кто не платит налоги вовремя.