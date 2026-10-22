ФНС создаст единый переходный налоговый режим для самозанятых

Для самозанятых и малого бизнеса в России могут создать единый переходный налоговый режим, предусматривающий постепенный рост платежей. Его концепцию планируют подготовить до конца 2026 года или в начале 2027-го. Об этом сообщил заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин на Всероссийском налоговом форуме.

Новый механизм призван избавить предпринимателей от резкого увеличения налоговой нагрузки по мере роста доходов. По оценке Сатина, такие скачки мешают развитию компаний и подталкивают бизнес к дроблению или уходу в тень.

Изменения обсуждают для двух экспериментальных режимов: самозанятости, действующей до конца 2028 года, и автоматизированной упрощённой системы (АвтоУСН), рассчитанной до конца 2027-го. В дальнейшем налог на профессиональный доход могут встроить в обычную упрощёнку, однако окончательного решения пока нет.

Отдельно предстоит пересмотреть подход к работе самозанятых с компаниями (B2B) и частными клиентами (B2C). Ещё один вопрос — лимит годового заработка в 2,4 млн рублей, который до сих пор не индексировался.

АвтоУСН замглавы ФНС назвал «отдушиной» и «спасением» для предпринимателей после налоговых изменений 2026 года. С января число пользователей этой системы увеличилось на 472 тысячи и достигло 510 тысяч, преимущественно за счёт перешедших с обычной УСН.