Минфин обсудит продление налогового режима для самозанятых в 2027 году
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Минфин России планирует в 2027 году вернуться к вопросу о продлении специального налогового режима для самозанятых после 2028-го. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе эксперимента, представитель ведомства пояснил, что дополнительные обсуждения намечены на следующий год. Таким образом, пока речь идёт лишь о рассмотрении возможности сохранить действующий порядок налогообложения.
Ранее Life.ru рассказывал об итогах эксперимента с налогом на профессиональный доход. Специальный режим заработал в 2019 году и первоначально действовал только в четырёх регионах, после чего распространился на всю страну. Он позволяет гражданам работать на себя без наёмных сотрудников и платить налог по ставке 4% с доходов от физических лиц либо 6% при расчётах с компаниями и ИП. Годовой заработок самозанятого при этом не должен превышать 2,4 миллиона рублей, а регистрация и уплата налога доступны через приложение «Мой налог». Эксперимент рассчитан до 31 декабря 2028 года.
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