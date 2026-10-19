Минфин обсудит продление налогового режима для самозанятых в 2027 году

Ранее Life.ru рассказывал об итогах эксперимента с налогом на профессиональный доход. Специальный режим заработал в 2019 году и первоначально действовал только в четырёх регионах, после чего распространился на всю страну. Он позволяет гражданам работать на себя без наёмных сотрудников и платить налог по ставке 4% с доходов от физических лиц либо 6% при расчётах с компаниями и ИП. Годовой заработок самозанятого при этом не должен превышать 2,4 миллиона рублей, а регистрация и уплата налога доступны через приложение «Мой налог». Эксперимент рассчитан до 31 декабря 2028 года.