ФНС: Число самозанятых в РФ за год выросло на четверть и превысило 15 млн

Федеральная налоговая служба подвела итоги 2025 года: число граждан, работающих на себя, резко увеличилось. Их стало больше на 26,8% — это почти втрое выше инфляции. Данные есть в распоряжении РИА «Новости».

Если в конце 2024-го насчитывалось чуть более 12 миллионов человек на спецрежиме, то теперь этот показатель преодолел планку в 15 миллионов. Проще говоря, каждый десятый трудоспособный житель страны теперь сам платит налоги через приложение.

Льготный режим разрешён для тех, кто зарабатывает до 2,4 миллиона рублей в год. Ставка составляет 4% (при расчётах с физлицами) или 6% (с юрлицами и ИП). От сдачи отчётности новоиспечённые предприниматели освобождены — всё идёт через «Мой налог».

Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. Замминистра финансов Алексей Сазанов ещё в конце 2024-го предупредил: в 2027-м начнётся дискуссия о судьбе этого режима — оставят его или будут менять.

Ранее Life.ru писал о не спешащих на больничный самозанятых. В России только 0,2% предпринимателей приняли решение присоединиться к проекту по добровольному соцстрахованию самозанятых за первые три месяца. Всего в пилотном проекте поучаствовало почти 25 тысяч человек, платить взносы начали менее 20 тысяч из них. При этом общее число самозанятых в РФ достигло отметки в 16 миллионов граждан.