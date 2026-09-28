70 стран, 33 соглашения и ИИ: Чем завершился форум культур в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился XII Международный форум объединённых культур. За три дня он собрал более 4,5 тысячи участников и представителей СМИ из более чем 70 стран, а практическим итогом встречи стали 33 соглашения в сфере культуры, образования, музейного и театрального дела и сохранения наследия.

В Северную столицу приехали 43 официальные зарубежные делегации, 18 из которых возглавляли министры культуры. Деловая программа включала 84 мероприятия по десяти направлениям — от музеев и театра до кино, медиа и искусственного интеллекта. Главной темой форума в этом году стали «Объединённые культуры — общие ценности». Эти итоговые цифры также приводят организаторы и профильные издания.

Одним из центральных событий стало выступление Владимира Путина. Президент говорил о культуре как об одном из каналов общения между странами даже в периоды политических и экономических разногласий. Глава государства также уделил внимание сохранению национальной самобытности и роли молодёжи в развитии культурного диалога.

Но форум не ограничился общими дискуссиями. В музейной секции участники обсуждали долгосрочную стратегию развития отрасли, реставрацию и сохранение исторической памяти. В театральном направлении речь шла о международных постановках, профессиональных обменах и развитии сотрудничества с Вьетнамом, Ираном, арабскими и латиноамериканскими странами.

Отдельный большой блок посвятили кино. Представители индустрии говорили о международной копродукции, цифровых платформах, экономике производства и использовании искусственного интеллекта. Одним из наиболее заметных практических результатов стало соглашение России и Ирана о совместном производстве фильмов. Стороны рассматривают возможность работы над художественными, анимационными и документальными проектами, в том числе для детей и молодёжи.

ИИ вообще оказался одной из сквозных тем форума. Участники обсуждали, как использовать новые технологии, не отдавая им право окончательного решения в творчестве. Среди предложений — развитие отечественных систем искусственного интеллекта на основе российских библиотечных, архивных и культурных фондов. В дискуссиях подчёркивалось, что технологии должны оставаться инструментом человека, а не заменять автора.

Технологии использовали и для работы самого форума. Аналитическое сопровождение обеспечивал сервис «Саммари» на базе ИИ-разработки «ИнФорум». Система автоматически формировала краткие итоги дискуссий, выделяла ключевые выводы и предложения, подбирала цитаты и создавала «облака смыслов».

Профессиональную программу дополнили более 120 событий фестиваля «Петербургские сезоны». В неё вошли выставки, концерты, театральные постановки и музейные проекты. Одним из центральных событий стали гастроли Национального балета Кубы: коллектив впервые с 2011 года приехал в Россию и показал «Жизель» на исторической сцене Мариинского театра.

Финал форума прошёл в Эрмитаже. В Георгиевском зале Зимнего дворца вручили Эрмитажную премию: её лауреатами стали Михаил Швыдкой и итальянский режиссёр Джанкарло дель Монако. Там же открыли выставку с портретом Жозефины Богарне кисти Андреа Аппиани, который герцогиня Мария Олива Сальвиати передала Эрмитажу из личного собрания.

Теперь предложения участников планируют объединить в итоговый аналитический доклад и продолжить их проработку уже после завершения форума. В 2026 году его организатором впервые выступил Фонд Росконгресс при поддержке Правительства России, Минкультуры и властей Санкт-Петербурга.

Ранее Life.ru рассказывал о выступлении Владимира Путина на форуме и его заявлении о том, что культура способна сохранять диалог даже тогда, когда другие связи между странами оказываются заморожены.