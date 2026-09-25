Путин: Культура наводит мосты, когда политика ставит отношения на стоп

Культура способна сохранять диалог между странами и народами даже тогда, когда политические и экономические связи фактически заморожены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур.

По словам главы государства, культура помогает людям преодолевать противоречия и остаётся важнейшим каналом общения в условиях санкций, ограничений и прекращения других форм взаимодействия.

«Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия», — подчеркнул Путин, добавив, что именно эта сфера продолжает выполнять функцию коммуникации там, где другие контакты остановлены.

Отдельно президент отметил роль молодёжи. По его словам, молодые люди помогают культуре оставаться пространством непрерывного диалога и участвуют в создании новых форматов международного взаимодействия.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур проходит с 24 по 26 сентября. Его центральная тема в этом году — «Объединённые культуры — общие ценности», а среди ключевых направлений — международное сотрудничество, сохранение наследия и новые культурные форматы.

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