Путин: Единство России — это сплочённость, а не единообразие

Единство России заключается не в единообразии, а в сплочённости народов страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге.

«Единство для нас — это не единообразие, а сплочённость», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, Россия исторически формировалась как пространство взаимодействия разных народов, традиций и культур. Президент отметил, что именно культура способна помогать преодолевать противоречия и выстраивать диалог между людьми и государствами.

Ранее Life.ru сообщал о мероприятиях XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур. В этом году его центральной темой стали общие ценности, сохранение культурного наследия и международное сотрудничество.