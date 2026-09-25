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Опубликовано 25 сентября, 15:12

Путин: Единство России — это сплочённость, а не единообразие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Единство России заключается не в единообразии, а в сплочённости народов страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге.

«Единство для нас — это не единообразие, а сплочённость», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, Россия исторически формировалась как пространство взаимодействия разных народов, традиций и культур. Президент отметил, что именно культура способна помогать преодолевать противоречия и выстраивать диалог между людьми и государствами.

Путин: Единство и патриотизм являются ключевыми ценностями народа России
Путин: Единство и патриотизм являются ключевыми ценностями народа России

Ранее Life.ru сообщал о мероприятиях XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур. В этом году его центральной темой стали общие ценности, сохранение культурного наследия и международное сотрудничество.

Больше новостей о заявлениях президента России — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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