В Петербурге представят программу Международной недели «Народы России»

25 сентября в Санкт-Петербурге представят программу Международной недели «Народы России», которая пройдёт в ноябре. Презентация состоится в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

О ключевых событиях Недели расскажут статс-секретарь — заместитель министра культуры России Жанна Алексеева и референт аппарата Совета Безопасности РФ Андрей Поляков. В центре презентации будут основные мероприятия, сессии деловой программы и Кинофорум — один из ключевых проектов Международной недели.

Сама Международная неделя «Народы России» пройдёт со 2 по 8 ноября, а её деловая программа запланирована в Москве на 2–4 ноября. В программу также войдут культурные и просветительские проекты, выставки и киномероприятия. Ранее организаторы сообщали, что Кинофорум объединит представителей киноиндустрии стран СНГ, Азии и Латинской Америки, а зрителям представят российские и зарубежные художественные и документальные фильмы.

Международная неделя проводится в соответствии с указом президента России от 1 июня 2026 года № 382. Документ устанавливает её ежегодное проведение, а координация подготовки и организации мероприятий возложена на аппарат Совета Безопасности РФ.

Презентация начнётся 25 сентября в 11:30 в Главном штабе Государственного Эрмитажа по адресу: Дворцовая площадь, дом 6/8, Второй двор, зал для пресс-мероприятий на первом этаже.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур проходит в Северной столице с 24 по 26 сентября. В этом году его центральная тема — «Объединённые культуры — общие ценности», а среди основных направлений заявлены сохранение культурного наследия, развитие международного сотрудничества и влияние новых технологий на культуру.

Ранее Life.ru рассказывал о приоритетах Года единства народов России и культурных проектах, вошедших в его программу.