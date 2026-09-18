8-летний мальчик погиб при взрыве найденного у дома боеприпаса в Ракитном

В посёлке Ракитное Белгородской области погиб 8-летний ребёнок при взрыве боеприпаса, который обнаружил на территории домовладения. Ребёнок поднял взрывоопасный предмет.

О трагедии сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, мальчик поднял найденный боеприпас, после чего произошла детонация. Ребёнок получил смертельные ранения.

«Словами не утешить родителей, тем не менее, от всего сердца выражаю соболезнования родным и близким погибших. В этот тяжёлый час мы скорбим вместе с вами», — написал Шуваев.

Глава региона призвал жителей ещё раз напомнить детям о правилах безопасности. При обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112. Трогать, поднимать или пытаться перемещать неизвестные предметы категорически нельзя.

Ранее украинский беспилотник попал в здание территориального избиркома в Самарской области. Никто не пострадал, бюллетени не были повреждены. При этом часть здания получила повреждения, обрушились межкабинетные стены, выбиты стёкла.