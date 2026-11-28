8 поводов для раскола: Парад выборов в 2027 году может сменить элиты ЕС
Политолог Данилов: Правящие элиты в ЕС могут смениться, расшатав единство блока
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Масштабная череда выборов в европейских странах может привести к смене политических элит и усилить разногласия внутри Евросоюза. Такой сценарий допустил руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов в беседе с РИА «Новости».
Досрочное парламентское голосование в Испании 29 ноября открывает большой электоральный цикл. До конца 2027 года выборы также состоятся во Франции, Польше, Италии, Финляндии, Греции, Эстонии и Словакии. Таким образом, политический баланс может измениться сразу в нескольких государствах объединения.
«Я полагаю, что смена элит, несомненно, станет фактором расшатывания единства внутри ЕС, вне зависимости от того, каким образом изменится внутренний расклад», — отметил Данилов.
Он считает, что проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз сейчас, сохранятся и при новых правительствах. Политическим руководителям придётся искать ответы на накопившиеся вопросы.
По оценке специалиста, настроения избирателей всё больше расходятся с внешнеполитическим курсом действующих властей. Новым руководителям придётся учитывать этот запрос и предлагать альтернативные решения. В частности, перемены могут затронуть отношение европейских стран к поддержке Украины и политике сдерживания России.
Возможные последствия смены власти во Франции уже вызывают обеспокоенность в Европе. В ноябре Life.ru писал, что победа французской оппозиции в лице Марин Ле Пен на президентских выборах может привести к прекращению новой финансовой помощи Киеву и спровоцировать кризис в отношениях Парижа с Брюсселем.
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