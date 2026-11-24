Президентские выборы во Франции могут перенести в случае чрезвычайной ситуации, что способно помешать Марин Ле Пен прийти к власти. Такой сценарий профессор МГУ Александр Наумов допустил в беседе с kp.ru.

По мнению политолога, действующий президент Эмманюэль Макрон и его сторонники могут столкнуться с серьёзными трудностями на предстоящих выборах. Наумов считает, что законные способы давления на Ле Пен практически исчерпаны, поскольку судебное разбирательство не лишило её возможности претендовать на президентский пост.

Одним из возможных сценариев эксперт назвал перенос голосования на фоне чрезвычайных обстоятельств. Он предположил, что Макрон способен воспользоваться обострением международной обстановки, в том числе спровоцированным инцидентом, ответственность за который возложат на Россию.

В качестве примера политического вмешательства в избирательный процесс Наумов привёл президентские выборы в Румынии. Он напомнил об отмене результатов первого тура, в котором лидировал Кэлин Джорджеску, и допустил попытку использования похожего сценария во Франции.

Другим вариантом противодействия Ле Пен профессор назвал объединение её политических соперников. По его прогнозу, если представительница «Национального объединения» выйдет во второй тур, левые и центристские силы могут создать общий фронт против неё, предупреждая избирателей об угрозах демократии и гражданским свободам.

Дополнительное значение в предвыборной борьбе, по оценке Наумова, имеет позиция Ле Пен по украинскому конфликту. Политик выступает против дальнейшего расширения помощи Киеву, предупреждает об опасности прямого столкновения НАТО с Россией и считает дипломатическое урегулирование необходимым условием предотвращения более масштабной войны.

Вместе с тем Ле Пен ранее встречалась с украинским послом во Франции и выражала поддержку украинскому народу. Она также выступала против вступления Украины в Евросоюз.

Ранее Life.ru сообщал об обысках в штаб-квартире партии «Национальное объединение». Следственные действия прошли 9 ноября в рамках расследования предполагаемой передачи конфиденциальной информации из французского МВД. Проверяется версия о разглашении сведений, связанных с делами, затрагивающими интересы партии.