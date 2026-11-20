Во французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прошёл обыск из-за подозрений в передаче конфиденциальных данных из МВД. Следственные действия состоялись 9 ноября в парижской штаб-квартире политической силы, однако известно о них стало только 19 ноября, сообщает BFMTV.

Следователи проверяют версию, что высокопоставленный сотрудник французского МВД мог передавать партии закрытые сведения о расследованиях, затрагивающих её интересы. Уголовное расследование началось 27 июля 2026 года. Дело касается возможного нарушения профессиональной тайны, разглашения данных следствия и сокрытия этих преступлений.

По информации источников телеканала, под подозрение попал Юг Муту, ранее занимавший пост генерального секретаря МВД Франции. Сейчас он возглавляет префектуру департамента Луаре и региона Центр — Долина Луары. Предполагается, что конфиденциальные сведения могли передаваться в период его работы в министерстве.

Во время обыска произошёл неожиданный эпизод. Сотрудники полиции обнаружили в партийном офисе заместителя прокурора Парижа. Магистрат объяснил своё присутствие частным визитом: по его словам, он зашёл выпить кофе со знакомым. В прокуратуре заверили, что этот визит не связан ни с расследованием, ни со служебными обязанностями сотрудника.

В рамках расследования обыски также проводились в самом МВД. Парижская прокуратура уточнила, что пока никому не предъявлены обвинения. Представители «Национального объединения» от комментариев отказались, сославшись на тайну следствия. Сам префект также не стал высказываться по поводу подозрений.

Скандал разгорелся на фоне подготовки Франции к президентским выборам 2027 года. Партию возглавляет Жордан Барделла, а Марин Ле Пен руководит её фракцией в Национальном собрании и рассчитывает участвовать в борьбе за президентский пост.

Ранее Life.ru рассказывал о решении апелляционного суда Парижа, которое позволило Ле Пен продолжить президентскую гонку. В июле суд пересмотрел наказание по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, сократив срок фактического запрета на избрание. При этом обвинительный приговор сохранился, а политику назначили наказание в виде лишения свободы, частично условного, с электронным браслетом.

Осенью Ле Пен начала перестраивать предвыборный штаб, усиливая позиции родственников и проверенных соратников. Одну из ключевых ролей получила её племянница Нольвенн Оливье, отвечающая за коммуникации кампании. А 16 ноября политик столкнулась с жёсткой критикой четырёх соперников на телевизионных дебатах. Оппоненты поставили под сомнение её бюджетные расчёты и предложения в социальной сфере.