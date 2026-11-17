Во Франции четыре претендента на пост президента выступили с резкой критикой Марин Ле Пен во время телевизионных дебатов. Политики усомнились в реалистичности её бюджетных планов, а также раскритиковали предложения в сфере жилищной политики и ограничения деятельности некоммерческих организаций. Об этом сообщает Politico.

Дебаты прошли 16 ноября и были посвящены росту стоимости жизни. Вопросы кандидатам задавали избиратели, испытывающие финансовые трудности. Основными оппонентами Ле Пен стали Жан-Люк Меланшон, Брюно Ретайо, Габриэль Атталь и Рафаэль Глюксманн.

Особенно жёстко участники дискуссии отреагировали на обещание Ле Пен сэкономить 140 миллиардов евро к 2032 году. Лидер «Республиканцев» Брюно Ретайо поставил под сомнение экономические расчёты представительницы «Национального объединения».

«Ваша бюджетная траектория — это просто смешно, она не сходится», — заявил политик.

Ещё одним поводом для конфликта стало предложение Ле Пен запретить благотворительным организациям, получающим государственное финансирование, вмешиваться в политику. Габриэль Атталь сравнил эту инициативу с подходом венгерского политика Виктора Орбана, обвинив соперницу в стремлении ограничить голоса несогласных.

Дебаты состоялись в преддверии президентских выборов 2027 года. Согласно опубликованному ранее опросу, Ле Пен лидировала среди потенциальных участников первого тура с 31% поддержки, тогда как Меланшон занимал второе место с 17%.

Ранее Life.ru сообщал о расстановке сил перед президентскими выборами во Франции. Согласно исследованию, проведённому 12–13 ноября среди 1391 совершеннолетнего француза, Марин Ле Пен сохранила лидерство, а бывший премьер-министр Габриэль Атталь получил 4% поддержки в одном из рассмотренных сценариев. Материал опубликован 16 ноября 2026 года.