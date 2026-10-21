Противница помощи Киеву обходит всех соперников: Опрос раскрыл шансы Ле Пен стать президенетом Франции

Марин Ле Пен может одержать уверенную победу на президентских выборах во Франции в 2027 году. Согласно новому опросу Ifop, лидер парламентской фракции «Национального объединения» опережает всех потенциальных соперников во втором туре, причём в отдельных сценариях её преимущество достигает 36 процентных пунктов. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на результаты исследования.

В первом туре Ле Пен может рассчитывать на 34–38% голосов в зависимости от состава участников. Её ближайшим соперником стал представитель левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон, которому социологи прогнозируют от 15% до 20%. При этом разрыв между ним и другими претендентами на второе место остаётся небольшим.

Во втором туре преимущество Ле Пен становится ещё заметнее. В случае противостояния с Меланшоном она получила бы 68% голосов против 32%. Если её соперником станет бывший премьер Эдуар Филипп, результат составит 56% против 44%. В других рассмотренных сценариях политик также сохраняет лидерство: 57% против Рафаэля Глюксманна, 58% против Габриэля Атталя и 59% против Франсуа Олланда.

Исследование Ifop проводилось с 17 по 19 октября среди 1928 зарегистрированных избирателей.

Одновременно с укреплением позиций Ле Пен ослабевают показатели представителей политического центра. Так, поддержка Эдуара Филиппа в одном из сценариев первого тура снизилась с 21% в конце сентября до 15% в октябре. Габриэль Атталь может рассчитывать на 13% голосов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в июле Ле Пен объявила о намерении участвовать в президентских выборах после решения апелляционного суда по делу о парламентских ассистентах. Суд сократил срок её фактического запрета на избрание до 15 месяцев, которые к тому моменту уже истекли. При этом наказание в виде лишения свободы, частично условного, сохранилось. Политик решила продолжить судебное обжалование и заявила, что в случае победы намерена назначить премьер-министром Жордана Барделла.

Тем временем рейтинг действующего президента Эмманюэля Макрона упал до рекордных 15%. Согласно октябрьскому исследованию Ipsos BVA-CESI, работу французского лидера негативно оценивают 82% опрошенных. Среди главных причин недовольства оказались экономические проблемы, государственный долг и снижение покупательной способности населения. Сам Макрон не сможет вновь баллотироваться в 2027 году из-за ограничения на число президентских сроков подряд.