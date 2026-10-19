«Главный бенефициар»: В России раскрыли, как погромы во Франции играют на руку Ле Пен
Политолог Ткаченко заявил, что протесты во Франции могут усилить позиции Ле Пен
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Массовые беспорядки во Франции могут укрепить политические позиции Марин Ле Пен перед президентскими выборами 2027 года. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко.
По словам политолога, протесты, начавшиеся 17 октября на фоне роста стоимости жизни, свидетельствуют о накопившемся недовольстве французов социально-экономической ситуацией. Именно эту тему, считает эксперт, представители правой партии «Национальное объединение» давно используют в своей политической риторике.
«Во-первых, это подтверждение напряжённой социально-экономической ситуации во Франции. Ле Пен основала свою популярность именно на этом. Население крайне недовольно нынешней либеральной элитой», — заявил Ткаченко.
При этом профессор не считает, что партия Ле Пен стоит за организацией массовых выступлений, сопровождающихся погромами и поджогами. По его оценке, протесты возникли независимо от политической силы, однако их последствия могут повлиять на настроения избирателей.
Эксперт полагает, что опасения граждан за собственную безопасность и недовольство действиями властей способны повысить интерес к политическим силам, выступающим с критикой действующего руководства страны.
«Эти выступления явно не организованы Ле Пен. Однако она будет их главным бенефициаром. Она выиграет больше других политических сил Франции от этих беспорядков», — добавил политолог.
Президентские выборы во Франции намечены на 2027 год. Ле Пен ранее заявляла о намерении участвовать в кампании.
Ранее Life.ru сообщал, что во Франции могут попытаться не допустить Марин Ле Пен до президентских выборов 2027 года. Такое предположение высказал сенатор Алексей Пушков, допустивший повторение «румынского сценария». Кроме того, Life.ru писал о задержании более двух тысяч человек после массовых беспорядков во Франции.