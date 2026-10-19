«Главный бенефициар»: В России раскрыли, как погромы во Франции играют на руку Ле Пен

Массовые беспорядки во Франции могут укрепить политические позиции Марин Ле Пен перед президентскими выборами 2027 года. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко.

По словам политолога, протесты, начавшиеся 17 октября на фоне роста стоимости жизни, свидетельствуют о накопившемся недовольстве французов социально-экономической ситуацией. Именно эту тему, считает эксперт, представители правой партии «Национальное объединение» давно используют в своей политической риторике.

«Во-первых, это подтверждение напряжённой социально-экономической ситуации во Франции. Ле Пен основала свою популярность именно на этом. Население крайне недовольно нынешней либеральной элитой», — заявил Ткаченко.

При этом профессор не считает, что партия Ле Пен стоит за организацией массовых выступлений, сопровождающихся погромами и поджогами. По его оценке, протесты возникли независимо от политической силы, однако их последствия могут повлиять на настроения избирателей.

Эксперт полагает, что опасения граждан за собственную безопасность и недовольство действиями властей способны повысить интерес к политическим силам, выступающим с критикой действующего руководства страны.

«Эти выступления явно не организованы Ле Пен. Однако она будет их главным бенефициаром. Она выиграет больше других политических сил Франции от этих беспорядков», — добавил политолог.