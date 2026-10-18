Румынский сценарий для Парижа: Пушков рассказал, как Ле Пен будут мешать потеснить Макрона

Во Франции могут попытаться не допустить Марин Ле Пен до президентских выборов 2027 года либо оспорить результаты голосования, если она в итоге займёт первое место. Такой сценарий допустил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Парламентарий считает, что высокий рейтинг представительницы «Национального объединения» вызывает тревогу у её политических противников. Дополнительным поводом для противостояния он назвал позицию Ле Пен по Украине: в случае избрания она намерена прекратить финансирование Киева. По мнению Пушкова, во время выборов возможны два сценария.

«Первый — вновь задействовать судебную машину, чтобы всё же не допустить её до выборов», — написал Пушков, описывая возможные действия оппонентов политика.

Если юридические препятствия не сработают, полагает сенатор, противники Ле Пен могут добиваться аннулирования её результатов, сославшись на предполагаемую «руку Кремля». В качестве примера он привёл Румынию, где после победы Кэлина Джорджеску в первом туре президентских выборов итоги голосования отменили.

Пушков также обратил внимание на заявления французского евродепутата Рафаэля Глюксманна. По его оценке, тот пытается продвинуть тему иностранного влияния в информационную повестку.