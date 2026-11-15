Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер опередил в рейтинге потенциальных претендентов на пост президента Франции представителя партии Эмманюэля Макрона «Возрождение» Габриэля Атталя. Такие результаты показал опрос Elabe, проведённый по заказу телеканала BFMTV.

О намерении участвовать в президентской кампании 2027 года прославленный спортсмен объявил 9 ноября. Согласно исследованию, в одном из сценариев первого тура за Ринера готовы проголосовать 4,5% респондентов. Атталь получил 4%.

Лидером рейтинга остаётся представительница «Национального объединения» Марин Ле Пен с результатом 31%. Вторую позицию занимает Жан-Люк Меланшон (17%), третью — Рафаэль Глюксманн (10,5%). Далее расположились бывший премьер-министр Эдуар Филипп (9,5%) и мэр Канн Давид Лиснар (8%). Остальные претенденты, за исключением Ринера, набрали не более 4%.

Социологическое исследование проводилось 12 и 13 ноября. В нём приняли участие 1391 совершеннолетний житель Франции. Заявленная погрешность составляет от 1,1 до 3,5 процентного пункта.

Президентские выборы во Франции намечены на 18 апреля 2027 года. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон не сможет вновь претендовать на высший пост, поскольку находится на втором подряд президентском сроке.