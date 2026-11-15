Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за полноправное членство Украины в НАТО на фоне переговоров России, США и Киева, в которых европейские представители не участвовали напрямую. Свою позицию французский лидер изложил в соцсети X, призвав европейские страны активнее включиться в обсуждение будущей системы безопасности континента.

«Украина <…> играет ключевую роль в Североатлантическом альянсе, где она должна занять свое полноправное место», — написал Макрон.

По мнению французского президента, европейским государствам необходимо сформулировать собственные требования к будущему мирному соглашению и определить, каких гарантий безопасности они ожидают от Вашингтона. Он также призвал продолжить работу над достижением «справедливого и прочного» мира.

Заявление прозвучало после трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Европейские представители проводили отдельные консультации с американской и украинской сторонами, однако непосредственно за столом переговоров с российской делегацией не присутствовали. Позднее лидеры Европы договорились сформировать собственную команду для участия в следующих раундах обсуждений.

При этом позиция Макрона расходится с заявлениями ряда представителей НАТО и американской администрации. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее признавал, что среди государств блока отсутствует единогласие по вопросу вступления Украины. Он отмечал, что политическое решение о приёме Киева в ближайшей перспективе маловероятно.

Против членства Украины в НАТО выступал и вице-президент США Джей Ди Вэнс. В октябре он подчеркнул, что между Вашингтоном и Киевом нет формального военного союза, а саму идею присоединения Украины к Североатлантическому альянсу он не поддерживает.