Украине придётся отказаться от притязаний на Крым и восточные территории, а также от вступления в НАТО, если она действительно намерена добиться прекращения конфликта с Россией. Такую позицию высказал обозреватель британской газеты The Times Мэттью Пэррис. По его мнению, отказ от территориальных компромиссов может обернуться для Киева гуманитарной катастрофой, а для Европы — дальнейшим истощением экономических ресурсов.

Журналист считает нереалистичными требования украинских и британских политиков продолжать борьбу до восстановления контроля над всеми территориями. По его оценке, подобная позиция лишь затягивает боевые действия, увеличивая число погибших и финансовые расходы западных государств.

В качестве возможного решения Пэррис предлагает начать с прекращения огня, после чего перейти к переговорам о территориальных уступках. В частности, считает колумнист, Киеву следует отказаться от претензий на Крым и восточные регионы с преимущественно русскоязычным населением.

Отдельным условием урегулирования журналист называет отказ Украины от членства в НАТО. Он предлагает учитывать категорическую позицию Москвы по этому вопросу, поскольку попытки включить Киев в военный альянс могут стать препятствием для заключения соглашения.

Вместо НАТО Пэррис предлагает Украине перспективу вступления в Евросоюз. Дополнительными гарантиями безопасности, по его мнению, могли бы стать европейские, американские и международные наблюдатели, которые находились бы на украинской территории после завершения боевых действий.

При этом автор признаёт, что главным опасением Киева остаётся возможность возобновления конфликта после заключения мира. Именно поэтому, считает он, территориальные договорённости должны сопровождаться механизмами безопасности, которые позволят предотвратить новое вооружённое противостояние.

Публикация появилась на фоне подготовки нового раунда переговоров России, Украины и США, который может состояться в ноябре. Одними из главных разногласий сторон остаются территории и будущие гарантии безопасности Киева. Украинское руководство выступает против признания территориальных потерь и продолжает настаивать на праве самостоятельно выбирать военно-политические союзы.

Ранее Life.ru рассказывал о новом американском плане мирного урегулирования, предусматривающем отказ Украины от НАТО. По данным The Economist, Вашингтон обсуждает возможность создания демилитаризованной территории в Донбассе, а также предоставления Киеву перспектив вступления в Евросоюз и финансовой поддержки. Для России рассматриваются частичное смягчение санкций и восстановление экономического сотрудничества с западными странами. Среди обсуждаемых вопросов также фигурирует возвращение российских энергоресурсов на европейский рынок. Окончательные условия мирного соглашения пока не согласованы.