США впервые спросили Владимира Зеленского, готова ли Украина вывести войска из Донбасса в обмен на вступление в НАТО. Во время общения с журналистами он рассказал об этом предложении и назвал условия, при которых согласится обсудить подобный сценарий с населением.

Зеленский подчеркнул, что Киев по-прежнему не намерен отступать и отдавать территории. Однако возможность обсуждения такого решения с украинцами он не исключил, если западные партнёры представят полноценный пакет гарантий безопасности. Причём речь должна идти не об отдельных обещаниях, а о конкретных обязательствах союзников.

В число необходимых условий он включил гарантии со стороны НАТО и Евросоюза, сохранение сильной украинской армии, а также обеспечение её вооружением и финансированием. Кроме того, Зеленский потребовал разработать план восстановления страны с заранее предусмотренными денежными средствами. Только при наличии всех этих составляющих он готов вынести вопрос о дальнейшем будущем Донбасса на обсуждение общества.

«Если американская сторона нам именно это подтвердит вместе с другими коллегами по НАТО, тогда я спрошу мнение нашего общества: принимаем или не принимаем?» — заявил он.

Отдельно он подчеркнул, что даже возможный вывод войск не будет означать признания Киевом территорий российскими.