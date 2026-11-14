США впервые предложили Зеленскому обсудить выход ВСУ из Донбасса ради НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza
США впервые спросили Владимира Зеленского, готова ли Украина вывести войска из Донбасса в обмен на вступление в НАТО. Во время общения с журналистами он рассказал об этом предложении и назвал условия, при которых согласится обсудить подобный сценарий с населением.
Зеленский подчеркнул, что Киев по-прежнему не намерен отступать и отдавать территории. Однако возможность обсуждения такого решения с украинцами он не исключил, если западные партнёры представят полноценный пакет гарантий безопасности. Причём речь должна идти не об отдельных обещаниях, а о конкретных обязательствах союзников.
В число необходимых условий он включил гарантии со стороны НАТО и Евросоюза, сохранение сильной украинской армии, а также обеспечение её вооружением и финансированием. Кроме того, Зеленский потребовал разработать план восстановления страны с заранее предусмотренными денежными средствами. Только при наличии всех этих составляющих он готов вынести вопрос о дальнейшем будущем Донбасса на обсуждение общества.
«Если американская сторона нам именно это подтвердит вместе с другими коллегами по НАТО, тогда я спрошу мнение нашего общества: принимаем или не принимаем?» — заявил он.
Отдельно он подчеркнул, что даже возможный вывод войск не будет означать признания Киевом территорий российскими.
Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский потребовал от западных союзников письменных гарантий безопасности на случай нового конфликта с Россией. Киев настаивает на документе, в котором будут прописаны конкретные действия партнёров, необходимые ресурсы и сроки предоставления помощи.