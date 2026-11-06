Владимир Зеленский хочет получить от западных союзников письменный план действий на случай возобновления вооружённого конфликта с Россией после возможного мирного соглашения. Киев настаивает, чтобы в документе были указаны конкретные обязательства стран, необходимые ресурсы и сроки оказания помощи.

Как сообщает Associated Press, об этом Зеленский рассказал в интервью украинскому телеканалу «1+1». Он подчеркнул, что общих политических обещаний недостаточно: будущие гарантии должны объяснять, на какую поддержку Украина сможет рассчитывать в случае нового обострения.

«Если Россия снова начнёт, что будет сделано, кем, какими средствами и когда?» — перечислил политик вопросы, на которые Киев ждёт ответа.

Тема безопасности стала одной из центральных на консультациях в Брюсселе 4–5 ноября. В обсуждении участвовали представители США, Великобритании, Франции, Германии и Евросоюза. Помимо возможных обязательств союзников, стороны затронули восстановление украинской инфраструктуры и финансирование страны в 2027 году.

К переговорам также подключились представители Всемирного банка и инвестиционной компании BlackRock. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, участники отдельно обсуждали возможные угрозы и совместные меры реагирования.

Зеленский рассчитывает и на изменение подхода Вашингтона после промежуточных выборов в Конгресс США. По его оценке, результаты голосования могут улучшить перспективы дополнительной американской помощи, включая ускорение поставок ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Следующим этапом должны стать переговоры представителей России, Украины и США в Абу-Даби, запланированные на 10–11 ноября. Киев стремится заранее согласовать с западными партнёрами условия безопасности, однако конкретные обязательства союзников пока остаются предметом обсуждения.

Ранее Life.ru сообщал, что консультации представителей США, Украины и европейских стран в Брюсселе не принесли конкретных результатов по урегулированию конфликта. Стороны не смогли добиться практических договорённостей, а Еврокомиссия в итоговом сообщении сосредоточилась преимущественно на экономических вопросах и восстановлении Украины. При этом обсуждение гарантий безопасности должно продолжиться в рамках подготовки к следующему раунду переговоров.